В Тюмени для граждан ДНР и ЛНР проведут экскурсию на предприятие "Прованс"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Школу образования ТюмГУ вошли российские эксперты

Экскурсию на предприятие "Прованс" проведет для прибывших в Тюменскую область граждан ДНР и ЛНР региональный центр занятости населения 10 июня.

Представители компании расскажут гостям о специфике работы в отрасли, о структуре и истории предприятия.

Также гости узнают, какие должности открыты и на каких условиях трудоустраивают соискателей. После экскурсии для всех желающих проведут мини-собеседования.

Компания "Прованс" производит натуральные салаты и овощные смеси. Свежая зелень используется в сетях ресторанов быстрого питания.

Николай Ступников