В Тюмени для граждан ДНР и ЛНР проведут экскурсию на предприятие "Прованс"
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Экскурсию на предприятие "Прованс" проведет для прибывших в Тюменскую область граждан ДНР и ЛНР региональный центр занятости населения 10 июня.
Представители компании расскажут гостям о специфике работы в отрасли, о структуре и истории предприятия.
Также гости узнают, какие должности открыты и на каких условиях трудоустраивают соискателей. После экскурсии для всех желающих проведут мини-собеседования.
Компания "Прованс" производит натуральные салаты и овощные смеси. Свежая зелень используется в сетях ресторанов быстрого питания.
Николай Ступников