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В Школу образования ТюмГУ вошли российские эксперты

Общество, 12:50 09 июня 2022

управление стретегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стретегических коммуникаций ТюмГУ

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Российские эксперты будут разрабатывать экспериментальные методы обучения в Школе образования ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В проектно-аналитической сессии приняли участие 17 представителей разных городов страны. Им надо было предложить альтернативные модели оценки студентов, изменить дизайн отдельных курсов, чтобы решить возникающие в процессе их реализации проблемы, спроектировать значительные части образовательных программ в целом.

"Мы заявили амбициозные задачи – разработать целую линейку эффективных решений для общего и высшего образования и, в том числе, апробировать новые подходы к обучению педагогов в нашем регионе. На первом этапе школа образования станет местом для конструирования смелых экспериментов и исследований", - рассказала руководитель программы развития ТюмГУ Таисья Погодаева.

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В Центр образовательных разработок будут поступать задачи и установки на эксперименты от заказчиков ТюмГУ, от университетов-партнеров. Центр задуман как лаборатория и think tank для переосмысления имеющегося опыта в области образовательного дизайна. Исследовательские команды внутри центра будут создавать и курировать эти эксперименты.

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# образование , ТюмГУ

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