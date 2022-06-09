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В Тюмени откроется региональное отделение "Волонтерской роты"

Общество, 13:13 09 июня 2022

Единая Россия | Фото: Единая Россия

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Региональное отделение "Волонтерской роты" Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" откроется в Тюмени.

Председатель областного отделения "Боевого братства" Валентин Глушко заручился поддержкой регионального исполкома партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба организации.

"Мы нуждаемся сегодня в инициативных ребятах, которые имеют твердую жизненную позицию, - сообщил он. - Нужно создать команду. Считаю, что совместными усилиями мы можем это сделать".

"Волонтерская рота" ставит своей целью патриотическое воспитание молодежи путем создания под эгидой региональных отделений "Боевого братства" волонтерских отрядов на территории всей страны. В рамках проекта представители "Боевого братства" проводят образовательные семинары для молодежи.

Между партией "Единая Россия" и "Боевым братством", по словам руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольги Швецовой, действует соглашение о сотрудничестве.

"Это означает, что мы ведем совместную работу по всем направлениям и готовы сейчас оказать содействие развитию добровольческого и волонтерского движения молодежи, а также осуществляем информационную поддержку", - пояснила она.

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# Боевое братство , волонтеры , Ольга Швецова

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