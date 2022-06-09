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Показательные выступления парашютистов пройдут на акции #ТюменьсГИБДД

Общество, 13:23 09 июня 2022

Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

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Показательные выступления парашютистов пройдут на мероприятии #ТюменьсГИБДД, которое начнется на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) в Тюмени 25 июня 15 часов.

"12 парашютистов будут прыгать с вертолета компании Utair", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Перед входом на стадион откроется выставка ретроавтомобилей, мотоциклов, спортивных машин. Здесь же организуют детскую гонку на картингах, творческие мастер-классы.

Программа начнется в 16 часов. Здесь пройдет матч по футболу с участием известных людей Тюмени. В одну команду войдут руководители силовых ведомств, в другую — представители правительства, администрации.

Также в программе — мастер-классы от станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф.

Анжела Борисова добавила, что мероприятие решили провести в преддверии Дня ГИБДД, которое отмечают 3 июля. Тюменцам хотят напомнить о безопасности. Горожане примут участие с тематической фотосессии.

Подробная программа появится в сообществе региональной Госавтоинспекции во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# выставка , ГИБДД Тюменской области , парашютисты

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