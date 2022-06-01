Тюменская студентка предложила поставлять конфеты фабрики "Квартет" в Китай

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Шоколадные конфеты "Орехи в шоколаде" кондитерской фабрики "Квартет" предложила экспортировать в город центрального подчинения Китайской Народной Республики Тяньцзинь студентка ТюмГУ Валерия Лукина. Город обладает выгодным географическим положением по отношению к Тюменской области, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы.

"Он находится на севере Китая, рядом со столицей КНР и поставлять товар будет легче и быстрее, нежели на юг страны. Также город стремительно развивается и появляются большие возможности для бизнеса. Еще важно, что сейчас в Поднебесной появилась огромная любовь к орехам и как раз в нашей продукции в начинке молотые арахис, кешью, грецкий орех. Это хорошее преимущество по сравнению с другими производствами, так как на китайском рынке огромная конкуренция в этом плане", — отметила Валерия.

Девушка разработала для зарубежного рынка и новую упаковку конфет, исходя из предпочтений и значимости оттенков для потребителей. Вместо оранжевой обертки она создала разноцветную, добавив желтых, розовых и фиолетовых цветов, которые символизируют любовь, божественность и богатый урожай. Также были изменены изображения орехов, шрифт надписи и добавлены китайские названия продукции и ее состав.

| Фото: из презентации студентки ТюмГУ Валерии Лукиной | Фото: из презентации студентки ТюмГУ Валерии Лукиной

Обновленные "Орехи в шоколаде" тюменка предложила продавать в WuMart – самой крупной сети супермаркетов в Пекине за 422 рубля или 36 юаней.

В компании оценили стратегию, но пока отказались от ее реализации из-за прошлого неудачного опыта.

"Я связалась с ними, они сказали, что все хорошо расписано, но из-за того, что в Казахстане у них не заладилось, они пока не готовы поставлять продукцию на экспорт в другие страны. Конечно, хочется, чтобы проект не просто пылился. Хотелось бы с ними сотрудничать, но это зависит от их желания и ситуации на внешнем рынке", - добавила Валерия Лукина.

Работу студентка ТюмГУ создала в рамках конкурса "Лучшая экспортная стратегия 2022", где заняла второе место. В Инвестиционном агентстве Тюменской области девушке пообещали связаться с компанией, чтобы они рассмотрели проект.

Виктория Макарова