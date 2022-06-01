В Тюменской области назвали победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Публикация обозревателя информационного агентства "Тюменская линия" Любови Бушмакиной удостоена второго места в номинации "Интернет-СМИ и информационные агентства" регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее".

Имена победителей и призеров регионального и окружного этапов конкурса назвали 15 июня в режиме онлайн. Эксперты компании "Ростелеком" и жюри отметили лучшие материалы об инновациях в сфере IТ и телекоммуникаций в номинациях "Интернет-СМИ и информационные агентства", "Печатная пресса", "Радио и подкасты", "Социальные медиа" и "Телевидение". Также работы о технологиях возможностей можно было заявить в спецноминациях "Умный город для жизни" и "Цифровой стиль жизни".

В число победителей и призеров регионального и окружного этапов конкурса от Тюменской области также вошли корреспонденты "Тюменского времени", Авторадио, изданий "Комсомольская правда Тюмень", "Тюменской области сегодня".

Всего на конкурс от журналистов Уральского федерального округа и Пермского края поступило 366 материалов от представителей СМИ и новых медиа. Основными темами стали: доступный интернет, строительство оптических линий связи, формирование современной IT-инфраструктуры для образовательных учреждений, расширение системы видеонаблюдения, установка современного освещения в городах Урала и цифровизация территорий.

"Новые цифровые и IТ-решения всегда развиваются на фундаменте телекома. Наши технологии позволяют быстрее и эффективнее управлять развитием компаний, городов и страны в целом. Очень здорово, что уральские журналисты это отлично понимают и доступно подают информацию о цифровизации в своих материалах. Такой ликбез способствует популяризации новых услуг и сервисов, а значит, более осознанному и легкому их использованию", - отметил одни из экспертов конкурса, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.