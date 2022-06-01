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Конный отряд для поиска пропавших людей формируют в Тюмени

Общество, 15:57 15 июня 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Набор добровольцев в конный отряд для поисков пропавших запустили представители поисково-спасательного движения "ЛизаАлерт" в Тюмени.

"Набор добровольцев идет всегда. Если человек хочет вступить в отряд, он может это сделать в любое время. Главное — желание и возможность помогать людям. На данный момент у нас есть отряд из семи лошадей и четырех всадников, готовых выезжать на поиски, конюшня для обучения верховой езде и отдельно всадники. Нам необходимо значительно больше всадников и лошадей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старшая конного направления ДПСО "ЛизаАлерт" Тюменской области Елена Гончарук.

Отряду "ЛизаАлерт" необходимы коневозы. Их отсутствие сильно затрудняет организацию конного расчета на поисково-спасательных работах, поскольку не всегда есть возможность доехать до места верхом на лошадях — большое расстояние от конюшни до необходимой точки, нет безопасного маршрута для животных.

"Конные расчеты применяются для прочеса полей, особенно с высокой травой, оконтуривания водоемов, работы на отклик, осмотра линейных ориентиров, доставки оборудования, патрулирования", — добавила Елена Гончарук.

Добровольцы, которые хотят помогать в поисках пропавших на конях, могут заполнить анкету по ссылке. Волонтеры должны отметить в ней, что хотят помогать именно в конном направлении. С желающими свяжутся инструкторы направления "Новичковая". Они проведут обучение.

Инна Пахомова

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# добровольцы , лошади , поисковики

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