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Тюменскую лыжницу тренирует участник Олимпийских игр

Спорт, 17:50 15 июня 2022

Федерация лыжных гонок во ВКонтакте | Фото: Федерация лыжных гонок во ВКонтакте

Тюменская спортсменка Анна Грухвина вошла в группу лыжников под руководством тренера, участника Олимпийских игр в Нагано Андрея Нутрихина. Группа тренировалась в центре лыжного спорта "Малиновка" Архангельской области, сообщает федерация лыжных гонок во ВКонтакте.

Первый тренировочный сбор прошёл в Кисловодске, второй - в Малиновке, третий - в Раубичах Республики Беларусь. Август группа проведёт в Терсколе.

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В состав группы также вошли шесть спортсменов из Томской, Московской областей, Татарстана, Санкт-Петербурга.

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# лыжные гонки

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