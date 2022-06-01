Тюменская компания "ИНТЕХ" обеспечила независимость от импортных технологий и расходников

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Технологическую независимость российского нефтегазового комплекса от зарубежных поставок обеспечил резидент индустриального парка "Богандинский" компания "ИНТЕХ". Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Предприятие освоило за пол года производство 4 видов жидких и сыпучих химических смесей для повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин. Их качество ничем не уступает иностранным аналогам", - отметил глава региона.

В состав сухих смесей входит от трех до семи компонентов. Для производства своей продукции компания "ИНТЕХ" использует, в основном, отечественное сырье. Суточный объем выпуска продукции - порядка 20 тонн. В планах - ввод в строй новых мощностей и увеличение объемов производства в два раза.

"Статус резидента индустриального парка позволяет тюменским предприятиям создавать новые современные производства, в том числе - и в сфере импортонезависимости. Сегодня на рынке освободились многие ниши и важно успеть их занять. Чем больше будет таких технологических площадок, тем лучше для отечественной экономики" - , подытожил Александр Моор.