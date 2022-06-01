Двух жителей Сургута осудили за рейдерский захват кооператива

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двух жителей Сургута суд приговорил каждого к 2 годам и 6 месяцам лишения сводобы условно за организацию рейдерского захвата местного потребительского лодочно-гаражного кооператива "Нептун".

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили причастность граждан России жителя Сургута Вербицкого О.Ф. и бывшего председателя потребительского лодочно-гаражного кооператива "Нептун" Рисовского С.Р. к мошенническим действиям.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, установлено, что Вербицкий О.Ф. и Рисовский С.Р. в составе группы лиц осуществили рейдерский захват управления юридического лица посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления ПЛГК "Нептун", а также изготовили документы, содержащие ложные сведения. Кроме того, указанные лица, с целью хищения имущества ПЛГК "Нептун" и его членов, обещая последним оформить право собственности на используемые ими в кооперативе гаражи, совершили мошеннические действия, в результате которых незаконно оформили на себя права собственности на 39 гаражей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность Вербицкого О.Ф. и Рисовского С.Р. пресечена. СУ СК России по ХМАО-Югре в их отношении возбуждены и расследованы уголовные дела", - отмечено в сообщении.

Сургутский городской суд признал Вербицкого О.Ф. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а Рисовского С.Р. – ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 170 УК РФ, ч. 2 ст. 306 УК РФ и ч. 2 ст. 327.2 УК РФ. Оба обвиняемых приговорены к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно каждый.

Приговор суда вступил в законную силу.

Эксперты отмечают, что рейдерство не ушло вместе с девяностыми и нулевыми. Подобные преступления не остались в допандемийном мире. А значит, до сих пор необходимо знать правила безопасности, которые могут сохранить ваш бизнес.

"Позаботьтесь о сохранности внутренних данных и документов. Правило банальное, но многие относятся к этому халатно. Важно понимать, что утечка информации может быть равна потере бизнеса. Рейдеры используют все слабые места или подделают ваши документы, чтобы завладеть компанией. Важно как минимум запретить вынос документов, а как максимум — задуматься о всех ступенях защиты: от IT-систем до хранения в сейфе печати и бумажных документов. Стоит подумать о сохранности данных до увольнения или снятия с должности сотрудника, чтобы он не вынес пароли и бумаги", - советует эксперт юридической компании из Тюмени.