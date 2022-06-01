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Около 40 миллионов долларов составил товарооборот между Тюменской областью и Узбекистаном

Экономика, 15:45 16 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В 2,5 раза вырос товарооборот между Тюменской областью и Республикой Узбекистан в 2021 году по сравнению с 2020-м годом, он составил 39,7 млн долларов.

Заместитель губернатора региона Алексей Райдер встретился с делегацией Республики Узбекистан, сообщает информационный центр областного правительства.

"Представители Узбекистана максимально интегрируются в нашу общую культурную жизнь, в социальную повестку и, самое главное, в экономическое развитие региона", - отметил Райдер.

Напомним, между Тюменской и Ташкентской областью действует соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В вузах Тюменской области обучается 691 студент из Узбекистана.

"Основой благополучного развития торгово-экономических отношений являются межнациональные отношения. Прошу донести слова признательности руководству за внимание к нашим диаспоральным обществам", - сказал советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов.

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# Алексей Райдер , Узбекистан

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