Евгений Заболотный: тюменские медики заботятся о здоровье людей

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сложнейший и напряженный труд медиков требует обширных знаний, постоянного совершенствования профессиональных навыков и огромной самоотдачи. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный напомнил, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником, отмечаемым 19 июня.

"Улыбки и благодарности спасенных пациентов превосходят все усилия и становятся наградой за нелегкую работу", - подчеркнул он.

Евгений Заболотный напомнил также, что сегодня за высокотехнологичной медицинской помощью к тюменским специалистам обращаются не только жители областной столицы и региона, но и других городов России и зарубежья.

"Популярность медицинского туризма в Тюмени растет с каждым годом. В этом заслуга грамотных медицинских работников, которые в условиях сверхнагрузки заботятся о здоровье и жизни людей, проявляют душевную щедрость, чуткость и терпение", - добавил председатель гордумы.

Особые слова признательности тюменские депутаты направляют ветеранам здравоохранения: "Вы делитесь своим богатым трудовым опытом с молодежью, вдохновляете ее увлеченностью и оптимизмом, заботитесь о подготовке новых поколений медицинских кадров".

Николай Ступников