Тюменский проректор назвала историческим право Донбасса говорить на русском языке

| Фото: предоставлено Мариной Кусковой | Фото: предоставлено Мариной Кусковой

Люди Донбасса соотносят себя с историческим прошлым, которое складывалось веками, хотят говорить на русском языке и имеют на это полное право, заявила проректор ТОГИРРО Марина Кускова.

"Жители Донецкой и Луганской народных республик выходили на диалог с официальными властями Украины, но с ними не стали договариваться. Значит, нужны были другие методы. Проведение спецоперации стало трудным, но единственно верным решением", - подчеркнула руководитель.

Марина Кускова рассказала, что активно проходящая в России экзаменационная пора заставила ее с горечью отметить отсутствие возможности у детей Донбасса на нормальное образование в мирных условиях и получение профессии: "Спецоперация должна положить конец это страшной ситуации!"

Она выразила уверенность, что поддержка России и непосредственно Тюменской области приехавшим из ЛНР и ДНР детям, устройство их в детские сады и школы, организация учебного процесса – это серьезная гражданская позиция всех тех россиян, которые как собственную проблему переживают происходящее.

"Нет ничего дороже жизни, но жизнь должна быть безопасной и качественной. Поддержка нашего государства – это ответ на те события, которые длились восемь лет", - сказала Марина Кускова.

Спецоперацией Россия лишь заканчивает развязанную официальной Украиной войну против мирного населения Донбасса, добавила проректор. А ответы на возникающие сейчас вопросы посоветовала искать в истории, которую необходимо изучать, знать и понимать.

Инна Кондрашкина