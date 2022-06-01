Сферы, определяющие качество жизни, должны быть нацелены на запросы семей с детьми

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Настроить на запросы семей с детьми сферы, определяющие качество жизни, призвал президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА "Новости".

"Будущее России - это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей", - подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, на это направлена Национальная социальная инициатива, которую реализуют региональные команды и АСИ. Осенью будут подведены итоги рейтинга качестве жизни в субъектах России. На основании собранной информации по всей стране будут использоваться лучшие опыты и практики.