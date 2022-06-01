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Для участников форума "УТРО" продлили прием заявок до 26 июня

Общество, 17:39 18 июня 2022

https://vk.com/forum.utro | Фото: https://vk.com/forum.utro

У желающих приять участие в одном из самых важных молодежных мероприятий еще есть время присоединиться к форуму – заявки принимаются до 26 июня на сайте "УТРО".

Отметим, что Тюменская область на форуме "УТРО" организует образовательную площадку "Вовлеченные сообщества" в Ханты-Мансийске с 6 по 10 августа. Ее слушателей тюменцы научат разбираться в инструментах продюсирования.

Каждый участник сможет получить необходимые навыки и конкретный результат: освоить инструменты продюсирования, проанализировать свои компетенции и деятельность с позиции продюсера, а затем — создать индивидуальную карту развития, пояснили в пресс-службе Медиацентра молодежной политики региона.

Напомним, что молодежный форум "УТРО" в 2022 г. пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа на территории культурно-туристического комплекса "Археопарк" в формате комьюнити-форума. Его главная задача — устойчивое развитие молодежных сообществ.

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# продюсирование , Форум Утро , Югра

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