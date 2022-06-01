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Владимир Якушев подчеркнул важную роль ПМЭФ в развитии регионов УФО

Политика, 12:20 18 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важную роль Петербургского международного экономического форума в экономическом развитии регионов подчеркнул полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"На этой площадке за несколько дней можно услышать мнения большого количества экспертов. Кроме того, участвуя в проходящих здесь живых дискуссиях, представители регионов могут поднять вопросы, которые волнуют сегодня людей, рассказать о своих трудностях, о необходимости доработки инструментов поддержки экономики. И третье – в рамках ПМЭФ подписывается большое количество соглашений о сотрудничестве между регионами и крупными корпорациями, институтами развития, общественными организациями", – резюмировал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , ПМЭФ-2022

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