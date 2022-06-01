Александр Моор поздравил тюменского ветерана с вековым юбилеем

| Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Со 100-летием поздравил ветерана Великой Отечественной войны Павла Павловича Сюткина губернатор Тюменской области Александр Моор.

Павел Павлович в 1942 году добровольцем ушел на фронт из Тюмени. Сражался в артиллерии на Калининском, Брянском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за мужество и героизм, проявленные в боях, Павел Сюткин был представлен к званию Героя Советского Союза, но наградные документы затерялись в архивах. В 2008 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ветерану звания Героя России.

"Сейчас полковник в отставке живет в Сочи, но сохраняет связь с родным городом. От всех жителей Тюменской области желаю вам, Павел Павлович, крепкого сибирского здоровья", - написал глава региона в своем Telegram-канале.