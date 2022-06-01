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Александр Моор поздравил основателей "Антея" с юбилеем клуба

Губернатор, 16:09 19 июня 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею спортивного клуба "Антей" в Тюмени.

"Антей" - сила и красота! Родному клубу - 55 лет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В 2022 году тюменский клуб "Антей" отмечает 55-летие. Основателем клуба является Евгений Колтун. За эти годы спортсмены учреждения завоевали более 250 медалей разного достоинства. Это, в частности, 20 наград чемпионатов мира, 16 золотых медалей чемпионата Европы, 69 раз воспитанники клуба становились чемпионами России.

Кроме того, "Антей" активно участвует в спортивной, социальной, общественной и культурной жизни Тюмени и Тюменской области.

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# Александр Моор , Антей , Евгений Колтун

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