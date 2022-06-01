Нового начальника Тюменской таможни представили губернатору Александру Моору
Александру Моору представили нового начальника Тюменской таможни Владимира Зябко. Встреча, сообщает информационный центр правительства Тюменской области, состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Владимир Александрович Зябко работает в таможенных органах с 2001 года. Награжден медалями "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы".
Ранее Зябко занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни. Уральский ЦЭД – это таможенный пост нового образца. Он использует инновационные технологии удаленного электронного декларирования, что позволяет декларировать в Уральском ЦЭД товары, находящиеся на любом из 37 таможенных постов Уральского таможенного управления.