Нового начальника Тюменской таможни представили губернатору Александру Моору

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Александру Моору представили нового начальника Тюменской таможни Владимира Зябко. Встреча, сообщает информационный центр правительства Тюменской области, состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Владимир Александрович Зябко работает в таможенных органах с 2001 года. Награжден медалями "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы".

Ранее Зябко занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни. Уральский ЦЭД – это таможенный пост нового образца. Он использует инновационные технологии удаленного электронного декларирования, что позволяет декларировать в Уральском ЦЭД товары, находящиеся на любом из 37 таможенных постов Уральского таможенного управления.