"Раскраски для взрослых" покажут тюменской молодежи 26 июня

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Фотовыставка с дополненной реальностью "Раскраски для взрослых" откроется в мультицентре "Контора пароходства" в 16 часов 26 июня, в День молодежи. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Экспозиция станет частью фестиваля "Лови волну" и продемонстрирует ситуации, связанные с последствиями курения.

"Раскраски для взрослых" — проект-победитель конкурса медиапродуктов "Моя идея". Во время выставки руководитель фотопроекта Антон Кокин проведет с участниками неформальный диалог о вреде курения и ответственности курящих по отношению к окружающим людям и среде.

"Чтобы отразить важные социальные проблемы, участники задействуют новые медиаформаты. Благодаря интересной подаче больше людей обратят внимание на темы, которые поднимают в своих проектах молодежные сообщества", - отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.