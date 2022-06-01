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Владимир Якушев: 22 июня 1941 года – скорбный день в истории страны

Губернатор, 11:07 22 июня 2022

департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

22 июня 1941 года – скорбный день в истории страны. Мы столкнулись с угрозой самому существованию нашего народа. Речь шла о его жизни и смерти, а вместе с тем – и о спасении всего человечества.

С такими словами к жителям Уральского федерального округа обратился полномочный представитель президента России Владимир Якушев в День памяти и скорби.

По словам полпреда, нацизм, как чума, распространялся тогда по миру. Казалось, нет силы, способной его остановить. Сделать это смогли только наши люди, бойцы Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла.

Наши предки совершили невозможное. В обстоятельствах, которые казались безнадёжными, они работали для Победы. Сплотились ради единой цели. Жертвовали собой и трудились на износ. Преодолевали голод, страх и горе, веря, что впереди – мирная жизнь, ясное небо. Это были годы единения народа.

Урал и Сибирь обеспечивали фронту надёжный тыл. Ценой невероятных усилий тысячи наших земляков с этой задачей справились.

"К сожалению, не все усвоили уроки прошлого. На наших глазах в мире вновь поднимает голову нацизм. И на передовой в борьбе с ним снова находится Россия. Уверен – мы обязательно победим. Это – наш долг перед памятью дедов и прадедов, наша обязанность перед будущими поколениями", - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День памяти и скорби

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