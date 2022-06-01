Развитие общественного транспорта в Тюмени обсудили депутаты городской думы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перевозки пассажиров общественным транспортом в Тюмени возвращаются к допандемийному уровню. Об этом депутатам городумы рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин в ходе заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 21 июня.

Глава департамента сообщил, что в первом квартале 2022 года услугами общественного транспорта воспользовались 27 млн пассажиров. Общее количество перевезенных по всем маршрутам регулярных перевозок пассажиров в 2021 году составило 116,8 млн пассажиров. В Тюмени сегодня 1 тыс. 275 автобусов, их средний возраст - пять лет. Действуют 122 маршрута, из них 52 садоводческих. В городе - 1 тыс. 425 остановочных комплексов, в 2021 году обустроено 43 остановки, в том числе 11 – силами застройщиков в новых микрорайонах и жилых комплексах.

Депутат Александр Григорьев обратил внимание, что на остановках, как правило, отсутствует информация об ответственных за их содержание. "Если на центральных улицах, где их украшают портреты ветеранов или заслуженных людей города, все еще хорошо, то, например, на Широтной в районе "Мебельграда" все остановки разрисованы".

Евгений Сорокин рассказал, что проблема вандализма в указанном депутатом районе действительно существует и добавил, что это было связано с подрядчиком, некачественно выполнявшим свою работу, но в настоящее время ситуация стабилизировалась.

"Содержание остановок возложено на собственника участка автомобильной дороги. Совместно с городскими управами мы следим за ситуацией, созданы бригады, которые оперативно выезжают на место в случае необходимости", - уточнил он.

Сергей Пыхалов отметил, что некоторые дачные маршруты связывают Тюмень с другими муниципалитетами, где дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. "Это касается, например, маршрута № 152, об этом сообщают и пассажиры, и водители, а ведь это наш автобусный парк и его ремонт осуществляется за счет города, - заметил депутат. – Можно обратить на это внимание главы Нижнетавдинского района".

"Город активно растет, в его отдаленных частях строятся новые жилые комплексы и микрорайоны, поэтому мы обязаны развивать транспортную инфраструктуру Тюмени, - подвел итог председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов. – Ежегодный показатель прироста всего, что касается протяженности маршрутных сетей, составляет от трех до пяти процентов".

Николай Ступников