  • 23 июня 202223.06.2022четверг
  • USD53,2788
    EUR55,8307
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Члены правительства Тюменской области удостоены наград Совета Федерации

Политика, 12:21 23 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер и заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов удостоены наград Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Почетные грамоты на очередном заседании областной думы вручил сенатор Российской Федерации Дмитрий Горицкий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

информационный центр правительства Тюменской области. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алексей Райдер , облдума , Сергей Шустов , Совет Федерации

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:39 23.06.2022Юрию Коневу присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области"
13:28 23.06.2022В Тюменской области вытрезвители откроют на базе учреждений соцобслуживания
12:21 23.06.2022Члены правительства Тюменской области удостоены наград Совета Федерации
17:09 22.06.2022Тюменская областная дума рассмотрит отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года