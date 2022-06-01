Члены правительства Тюменской области удостоены наград Совета Федерации
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области.
Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер и заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов удостоены наград Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Почетные грамоты на очередном заседании областной думы вручил сенатор Российской Федерации Дмитрий Горицкий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области.