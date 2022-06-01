В Тюменской области вытрезвители откроют на базе учреждений соцобслуживания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, будут открываться в Тюменской области на базе организаций социального обслуживания, предоставляющих временный приют лицам без определенного места жительства.

Соответствующие поправки в закон Тюменской области о профилактике наркомании и токсикомании, внесены на очередном заседании Тюменской областной думы.

Такие учреждения, как сообщила журналистам заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, планируется открыть в Ишиме, Тобольске и Тюмени.

"Учитывая нормативную базу, которая принята на федеральном уровне, это вид социальной помощи, который должен оказываться населению, - пояснила она. - Это не говорит о том, что у нас происходит алкоголизация населения. Это свидетельство того, что по всем вопросам социального неблагополучия регион развивается и будет оказывать помощь людям, попавшим в такую зависимость".

Борис Олейник