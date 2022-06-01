В Тобольске проходит отраслевое совещание под эгидой Российского союза химиков

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Отраслевое совещание под эгидой Российского союза химиков проходит в инновационном центре "Сибуринтех" в Тобольске.

В нем принимают участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор, член совета Российского союза химиков Дмитрий Конов, председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.

На совещании будут рассмотрены вопросы взаимодействия промышленных предприятий Уральского федерального округа с компанией СИБУР. Речь пойдет о взаимодействии отрасли и промышленников в импортозамещении, технологическом развитии, обеспечении потребностей нефтегазохимических производств в оборудовании и материалах.

В мероприятии участвуют и тюменские предприятия - участники Нефтегазового кластера.