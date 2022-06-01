СИБУР запустил "Экспортный форсаж"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партнеры и клиенты СИБУРа могут получить специальные коммерческие условия на сырье для произведенной из него и экспортируемой продукции. СИБУР запустил программу поддержки производителей продукции из российских полимеров на зарубежных рынках, и назвал ее "Экспортный форсаж", сообщает пресс-служба компании.

Условия определяются индивидуально для каждого клиента и зависят от котировки целевого рынка, при этом стоимость сырья в структуре готового продукта сопоставима со стоимостью сырья на целевом рынке.

"Также учитываются логистические затраты и ввозные пошлины, - отмечено в сообщении. - Также мы предоставляем специальные коммерческие условия под обязательство клиентов инвестировать в новые производства и расширение действующих мощностей".

Дополнительно клиенты компании могут воспользоваться сервисом "Цифровая лидогенерация", который помогает автоматизировано находить потенциальных клиентов через отраслевые и таможенные базы данных. Использование сервиса уже помогает сотням переработчиков наших полимеров расширять клиентскую базу в интересующих их географиях.