Герой России Рустам Сайфуллин займет должность заместителя начальника ТВВИКУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину во время встречи в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, сообщают РИА "Новости".

В госпитале состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Жителю Тюменской области Рустаму Сайфуллину Сергей Шойгу вручил звезду Героя России.

Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

Отметим, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Tlelgram-канале поздравил с высокой наградой Рустама Сайфуллина. "Наш земляк остался верен до конца воинскому долгу. Тюменская область гордится своим героем", - сказал глава региона.