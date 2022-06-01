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Герой России Рустам Сайфуллин займет должность заместителя начальника ТВВИКУ

Политика, 15:45 29 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину во время встречи в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, сообщают РИА "Новости".

В госпитале состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Жителю Тюменской области Рустаму Сайфуллину Сергей Шойгу вручил звезду Героя России.

Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

Отметим, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Tlelgram-канале поздравил с высокой наградой Рустама Сайфуллина. "Наш земляк остался верен до конца воинскому долгу. Тюменская область гордится своим героем", - сказал глава региона.

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# Герой России , государственная награда , Сергей Шойгу

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