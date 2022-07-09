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Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам

Политика, 09:04 09 июля 2022

С праздником Курбан-байрам поздравил мусульман региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам губернатора, Курбан-байрам знаменует окончание хаджа и призывает к справедливости, милосердию и помощи нуждающимся. Эти высокие нравственные идеалы объединяют людей, способствуют межэтнической гармонии.

Мусульманское сообщество Тюменской области традиционно выступает с важными социальными, образовательными и просветительскими инициативами, принимает активное участие в развитии региона.

"Желаю вам крепкого сибирского здоровья, успехов и сил для свершения благих начинаний!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Курбан-байрам

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