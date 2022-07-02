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Президент наградил ишимского тренера за подготовку чемпиона Паралимпиады в Токио

Общество, 11:47 02 июля 2022

sport.admtyumen.ru | Фото: sport.admtyumen.ru

Тренера Олега Скаморовского из Ишима наградили орденом Дружбы по указу президента России Владимира Путина, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Олег Скаморовский является тренером паралимпийца - легкоатлета Антона Прохорова, который выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в беге на 100 метров в классе T63. Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды и тем самым установил новый мировой рекорд.

Документ о поощрении госнаградами за обеспечение успешной подготовки российских спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в Токио, опубликован на сайте правовой информации.

Напомним, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменским паралимпийцам и их наставникам сертификаты о денежных поощрениях.

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# Александр Моор , Владимир Путин , государственная награда , паралимпийцы

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