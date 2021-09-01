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Чемпион Паралимпийских игр Антон Прохоров: мы шли к этому 15 лет

Спорт, 12:27 14 сентября 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпион Паралимпийских игр в Токио Антон Прохоров вернулся в Тюмень 14 сентября. В аэропорту Рощино спортсмена встретил тренер Олег Скаморовский, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Напомним, в Токио Антон завоевал золото в беге на 100 м и поставил новый мировой рекорд в категории Т42 (спортсмены с одиночной ампутацией выше колена или с аналогичной инвалидностью) - преодолев дистанцию за 12,04 секунды.

"Годы тренировок не прошли даром. Мы целенаправленно шли к этому, за 15 лет работы Олег Аркадьевич реализовался как тренер, а я как спортсмен. Это хороший задел, историческое событие для легкой атлетики в Тюменской области", - поделился чемпион. По его словам, впереди - Париж. Ближайшие планы – чемпионат мира в 2022 году в Японии.

Летние Паралимпийские игры в Токио проходили в Японии с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв в общем зачете четвертое место.

Государственную награду, орден Дружбы, паралимпийцу вручил президент России Владимир Путин в Кремле 13 сентября. Чествование всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а также их тренеров в правительстве Тюменской области запланировано на 16 сентября.

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# Антон Прохоров , Паралимпийские игры

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