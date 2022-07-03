Тюменцы завоевали первые награды соревнований УФО "Школа безопасности"

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Первые награды завоевали юные представители Тюменской области на межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" по Уральскому федеральному округу. Они проходят в Свердловской области на территории детского оздоровительного лагеря "Дружба", сообщает МЧС России по Тюменской области.

В первый соревновательный день команда Тюменской области в старшей возрастной группе заняла второе место в кросс-эстафете и третье место в комплексе силовых упражнений.

В течение недели школьники будут выявлять лучших в двух возрастных группах 13-14 и 15-16 лет по видам: кросс-эстафета, комплекс силовых упражнений, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, маршрут выживания, конкурсная программа, организация быта в полевых условиях.

Целью соревнований является пропаганда и популяризация культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработка практических навыков, полученных в рамках учебного предмета "ОБЖ".