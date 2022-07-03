  • 3 июля 20223.07.2022воскресенье
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы завоевали первые награды соревнований УФО "Школа безопасности"

Спорт, 13:49 03 июля 2022

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Первые награды завоевали юные представители Тюменской области на межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" по Уральскому федеральному округу. Они проходят в Свердловской области на территории детского оздоровительного лагеря "Дружба", сообщает МЧС России по Тюменской области.

В первый соревновательный день команда Тюменской области в старшей возрастной группе заняла второе место в кросс-эстафете и третье место в комплексе силовых упражнений.

В течение недели школьники будут выявлять лучших в двух возрастных группах 13-14 и 15-16 лет по видам: кросс-эстафета, комплекс силовых упражнений, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, маршрут выживания, конкурсная программа, организация быта в полевых условиях.

Целью соревнований является пропаганда и популяризация культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработка практических навыков, полученных в рамках учебного предмета "ОБЖ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 03.07.2022Тюменцы завоевали первые награды соревнований УФО "Школа безопасности"
12:19 03.07.2022Юные лыжники из 15 регионов прошли виртуальную подготовку в Тюмени
18:27 01.07.2022Контрольный матч между ФК "Тюмень" и "Челябинск" пройдет 2 июля
17:43 01.07.2022В Абатском районе пройдут соревнования по русской рыбалке