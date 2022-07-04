О мерах поддержки промышленности в Тюменской области рассказали на "Иннопром-2022"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Комплекс по поддержке промышленности представила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Она рассказала об этом на сессии, посвященной роли инфраструктуры для бизнеса в промышленном переходе.

"Особый интерес вызвали такие меры господдержки, как пятипроцентный кешбэк за закупки у местных компаний-участников Нефтегазового кластера, проект крупнейшего промышленного технопарка России ДСК-500", – сказала она.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на "Иннопром-2022" работает делегация региона. Тюменцы провели встречу с торговым представителем Азербайджана Русланом Мирсаяповым и и.о. торгового представителя РФ в Киргизской Республике Айнуром Самановым. Состоялись переговоры с коллегами из Республики Казахстан и представителями Газпромбанка по реализации проектов в сфере промышленного девелопмента и туризма.