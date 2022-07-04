  • 4 июля 20224.07.2022понедельник
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О мерах поддержки промышленности в Тюменской области рассказали на "Иннопром-2022"

Экономика, 16:47 04 июля 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Комплекс по поддержке промышленности представила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Она рассказала об этом на сессии, посвященной роли инфраструктуры для бизнеса в промышленном переходе.

"Особый интерес вызвали такие меры господдержки, как пятипроцентный кешбэк за закупки у местных компаний-участников Нефтегазового кластера, проект крупнейшего промышленного технопарка России ДСК-500", – сказала она.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на "Иннопром-2022" работает делегация региона. Тюменцы провели встречу с торговым представителем Азербайджана Русланом Мирсаяповым и и.о. торгового представителя РФ в Киргизской Республике Айнуром Самановым. Состоялись переговоры с коллегами из Республики Казахстан и представителями Газпромбанка по реализации проектов в сфере промышленного девелопмента и туризма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДСК-500 , промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 04.07.2022На 35 улицах Тюмени обновят дорожное покрытие
16:47 04.07.2022О мерах поддержки промышленности в Тюменской области рассказали на "Иннопром-2022"
15:21 04.07.2022Тюменская область попала в лидеры России по градостроительному потенциалу
15:10 04.07.2022Предприятие по выпуску 12 млн яиц индейки запустят в Тюменской области до конца 2022 года