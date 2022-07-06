  • 6 июля 20226.07.2022среда
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владислав Самойлов проведет для тюменцев стратегическую сессию

Экономика, 17:47 06 июля 2022

vk.com/opora72 | Фото: vk.com/opora72

Стратегическую сессию по поиску наставников проведет для тюменцев председатель комитета по наставничеству Тюменского регионального отделения "Опоры России" Владислав Самойлов. Встреча пройдет 7 июля с 18 до 20 часов 30 минут в Институте государства и права, аудитория 406 (кафедра предпринимательства) по ул. Ленина, 38.

Перед стратегической сессией нужно пройти опрос по ссылке для того чтобы определить вопросы к обсуждению, сообщают организаторы.

Отметим, в институте действует пропускной режим, нужно взять с собой паспорт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наставничество , ТРО Опора России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 06.07.2022Тюменская область полностью обеспечивает себя молочной продукцией
18:30 06.07.2022Судно для Ямала грузоподъемностью 5 тыс. тонн построили на тобольской верфи
17:47 06.07.2022Владислав Самойлов проведет для тюменцев стратегическую сессию
17:35 06.07.2022ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Тюменской области на 74%