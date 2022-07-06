Владислав Самойлов проведет для тюменцев стратегическую сессию

| Фото: vk.com/opora72 | Фото: vk.com/opora72

Стратегическую сессию по поиску наставников проведет для тюменцев председатель комитета по наставничеству Тюменского регионального отделения "Опоры России" Владислав Самойлов. Встреча пройдет 7 июля с 18 до 20 часов 30 минут в Институте государства и права, аудитория 406 (кафедра предпринимательства) по ул. Ленина, 38.

Перед стратегической сессией нужно пройти опрос по ссылке для того чтобы определить вопросы к обсуждению, сообщают организаторы.

Отметим, в институте действует пропускной режим, нужно взять с собой паспорт.