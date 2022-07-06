Судно для Ямала грузоподъемностью 5 тыс. тонн построили на тобольской верфи

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новое сухогрузное судно "Яр-Сале", которое будет выполнять рейсы из речного порта в городе Лабытнанги до причалов на Арктическом побережье, спустят на воду в Тобольске 7 июля. Баржа грузоподъемностью 5 тыс. тонн построена на Тобольском судостроительном судоремонтном заводе.

Судно будет участвовать в федеральном проекте "Северный морской путь", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это второе крупное судно, построенное на тобольской верфи.