До 60 образцов крови за час исследуют на новом анализаторе в ишимской больнице

| Фото: www.lpu4.ru | Фото: www.lpu4.ru

Далее в сюжете Первый в Тюменской области блинный ресторан откроют на берегу озера Сингуль

Гематологическими анализаторами Mindray BC-5150 оснастили клинико-диагностические лаборатории Абатской и Армизонской районных медучреждений областной больницы № 4 Ишима. Компактное устройство способно за час обработать 60 образцов крови, клинический анализ можно провести по 25 параметрам. При этом данные выводятся на самом приборе, сообщили в больнице.

"Результат анализов готов уже через 10-15 минут, что очень удобно для постановки и уточнения диагноза, а также назначения своевременного лечения. Чаще всего мы на нем анализируем детские образцы крови и те, что поступают по экстренной помощи из хирургического и терапевтического отделений. А также для контроля количественных и качественных показателей при переливании крови", - рассказала биолог клинико-диагностической лаборатории Светлана Нездоймишапка.

Прежний анализатор в Абатской больнице вышел из строя совсем недавно, прослужив восемь лет. Пока закупали новое оборудование, лаборанты работали по старинке: смотрели лейкоцитарную формулу под микроскопом и считали "глазом". Сейчас работа в удовольствие, отмечают лаборанты. Освоить и запустить в работу новое оборудование для них не составляет особого труда.

Отметим, что в 2021 г. лабораторию оснастили и иммунохимическим экспресс-анализатором кардиомаркеров. Прибор оперативно на основании одной капли крови определяет наличие инфаркта миокарда, сердечную недостаточность, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен.