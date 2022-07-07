Первый в Тюменской области блинный ресторан откроют на берегу озера Сингуль

| Фото: ресторан "Максим", Тюмень | Фото: ресторан "Максим", Тюмень

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Блинный ресторан на берегу озера Сингуль Ялуторовского района откроют 9 июля. Решение о его организации пришло после того, как в Ялуторовске почти трехметровый блин занесли в Книгу рекордов России.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал предприниматель Алексей Сахаров.

Ресторан, где гостям предложат блины классические, со сладкой начинкой и сытные, будет работать на территории экопарка "Турист". Его посетители также смогут отведать авторское мороженое.

"Первые блины начнем выпекать в субботу 9 июля. Их будет примерно шесть видов с разными начинками и еще будет блюдо с мороженым. Всего 12 вкусов мороженого предложим нашим гостям. Со следующей недели работаем ежедневно. Готовы также проводить взрослые и детские мероприятия, события, в том числе с участием аниматоров", - говорит Алексей.

Организовать на месте заброшенного пионерского лагеря "Турист" экопарк - эта идея пришла предпринимателю Егору Ефимову три года назад. Живописная природа и наличие линий электропередач, септика стали определяющими. Побывавшие на месте эксперты из региональной столицы, действующие бизнесмены, коллеги и глава Ялуторовска поддержали проект.

"Около 5 миллионов рублей собственных средств вложил в строительство, модернизацию базы отдыха, название которой решили оставить от пионерского лагеря. Также на эти цели направили займ и выигранный грант, субсидию и средства инвесторов. На сегодняшний день у нас есть элитные дома с кондиционерами и теплым полом, станцией Яндекс. Алиса, Wi-Fi. Такие дома стоят семь тысяч рублей. А есть дома как хостел – 300 рублей с человека. Главная наша цель – сделать отдых для приезжающих к нам максимально комфортным", - говорит Егор.

Новшеством этого сезона в экопарке "Турист" стали качели в воде озера Сингуль, которому насчитывается 11 тыс. лет. До сих пор археологи изучают его окрестности, находят следы пребывания первопоселенцев. Есть предметы IV-V веков до нашей эры, отмечает Егор Ефимов.

Кстати, для жителей Ялуторовска здесь организован бесплатный пляж.

"Многие тюменцы впервые открыли для себя наше место отдыха. Благодаря рекомендации одной семьи приезжают до пяти семей. "Сарафанное радио" работает хорошо. И люди начинают понимать и ценить такой вид отдыха – на природе, среди вековых сосен и уникального озера", - сказал ялуторовский предприниматель.

Анжела Лебедева