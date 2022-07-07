В России расширили налоговые льготы для IТ-компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в Налоговый кодекс, расширяющие льготы для IТ-компаний, приняла Госдума. Об этом сообщает Минцифры России.

Поправки дополняют список получателей льгот, например, теперь на них могут претендовать компании, получающие доходы от продажи на своих платформах онлайн-рекламы и образовательных услуг онлайн.

При этом порог по профильной выручке снижается с 90 до 70%, то есть получать льготу сможет большее число компаний.

Дополнительно прописаны виды компаний, которые не могут претендовать на льготы, потому что получают доход от других видов деятельности.