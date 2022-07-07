Cамый дорогой препарат от СМА поступил в оборот в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cамый дорогой в мире препарат от спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" поступил в оборот в Российской Федерации. Стоимость одной дозы швейцарского препарата составляет более 2 млн долларов США, пишет ТАСС.

Три упаковки препарата уже использованы в Морозовской детской больнице и Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве. Минздрав зарегистрировал препарат в России в конце 2021 года

"Золгенсма" выпускает швейцарская компания Novartis, это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при спинальной мышечной атрофии. Для лечения ребенка достаточно одного укола.

Напомним, что спинальная мышечная атрофия - наследственное заболевание, протекающее с поражением двигательных нейронов, приводящем к ослабеванию мышц и угасанию двигательных и дыхательных функций. У детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных.