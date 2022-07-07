Тюменцы представят опыт развития креативной экономики в Москве

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Делегация Тюменской области участвует в Российской креативной неделе, которая проходит с 7 по 10 июля в Москве, сообщает информационный центр регионального правительства.

В ходе мероприятия директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер примет участие в заседании комиссии Госсовета по культуре. Глава Тюмени Руслан Кухарук расскажет о креативных индустриях как факторах развития города. Еще одним спикером станет генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Он представит свои подходы к определению специализации города в сфере креативных индустрий.

Отметим, Тюменская область занимает третье место в России по вкладу креативных индустрий в валовый региональный продукт. Соответствующий рейтинг представлен в "Атласе креативных индустрий" Агентства стратегических инициатив.

Среди наиболее популярных тюменских проектов и продуктов такие, как "Стальной характер", "Экстрим экспо", наушники от компании "Кейс гуру", самостоятельное направление в живописи художника Игоря Рязанцева, изделия Сибирской ковровой фабрики.