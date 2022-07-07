  • 7 июля 20227.07.2022четверг
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы представят опыт развития креативной экономики в Москве

Общество, 17:21 07 июля 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Новые амбулатории готовятся к открытию в двух селах Тобольского района

Делегация Тюменской области участвует в Российской креативной неделе, которая проходит с 7 по 10 июля в Москве, сообщает информационный центр регионального правительства.

В ходе мероприятия директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер примет участие в заседании комиссии Госсовета по культуре. Глава Тюмени Руслан Кухарук расскажет о креативных индустриях как факторах развития города. Еще одним спикером станет генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Он представит свои подходы к определению специализации города в сфере креативных индустрий.

Отметим, Тюменская область занимает третье место в России по вкладу креативных индустрий в валовый региональный продукт. Соответствующий рейтинг представлен в "Атласе креативных индустрий" Агентства стратегических инициатив.

Среди наиболее популярных тюменских проектов и продуктов такие, как "Стальной характер", "Экстрим экспо", наушники от компании "Кейс гуру", самостоятельное направление в живописи художника Игоря Рязанцева, изделия Сибирской ковровой фабрики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Елена Майер , креативные индустрии , Руслан Кухарук

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:30 07.07.2022Победитель конкурса "Лидеры России" из Тюмени займет пост замминистра образования и науки ДНР
20:29 07.07.2022Президент отметил развитие Тобольска на встрече с победителями конкурса "Лидеры России"
18:30 07.07.2022Тюменцев предупредили о возможных заторах на ремонтируемом участке ул. Дружбы
17:54 07.07.20228 июля - события дня