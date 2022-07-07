Новые амбулатории готовятся к открытию в двух селах Тобольского района

| Фото: Леонид Митрюшкин в Telegram | Фото: Леонид Митрюшкин в Telegram

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Новые амбулатории, которые откроются в селах Малая Зоркальцева и Байкалово Тобольского района, подключают к системе водоснабжения, идет благоустройство территорий и оснащение оборудованием. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Продолжается модернизация первичного звена медицинской помощи на селе. Глава района отметил, что жители сел и деревень должны получать помощь в комфортных условиях, а фельдшеры и медсестры работать в современных ФАПах и амбулаториях.

Отметим, что в 2021 году при поддержке правительства области и благодаря нацпроекту "Здравоохранение" открыты фельдшерско-акушерские пункты в с. Санниково и деревнях Полуянова, Загваздина, Хмелева, а также амбулатория в д. Овсянникова.