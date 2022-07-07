  • 7 июля 20227.07.2022четверг
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новые амбулатории готовятся к открытию в двух селах Тобольского района

Общество, 17:32 07 июля 2022

Леонид Митрюшкин в Telegram | Фото: Леонид Митрюшкин в Telegram

Далее в сюжете Посылки и теплые приветы доставили в Донбасс ветераны тюменской Росгвардии

Новые амбулатории, которые откроются в селах Малая Зоркальцева и Байкалово Тобольского района, подключают к системе водоснабжения, идет благоустройство территорий и оснащение оборудованием. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Продолжается модернизация первичного звена медицинской помощи на селе. Глава района отметил, что жители сел и деревень должны получать помощь в комфортных условиях, а фельдшеры и медсестры работать в современных ФАПах и амбулаториях.

Отметим, что в 2021 году при поддержке правительства области и благодаря нацпроекту "Здравоохранение" открыты фельдшерско-акушерские пункты в с. Санниково и деревнях Полуянова, Загваздина, Хмелева, а также амбулатория в д. Овсянникова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольский район , ФАПы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:30 07.07.2022Победитель конкурса "Лидеры России" из Тюмени займет пост замминистра образования и науки ДНР
20:29 07.07.2022Президент отметил развитие Тобольска на встрече с победителями конкурса "Лидеры России"
18:30 07.07.2022Тюменцев предупредили о возможных заторах на ремонтируемом участке ул. Дружбы
17:54 07.07.20228 июля - события дня