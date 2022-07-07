Посылки и теплые приветы доставили в Донбасс ветераны тюменской Росгвардии

| Фото: управление Росгвардии по ТО | Фото: управление Росгвардии по ТО

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Ветераны Росгвардии из Тюменской области вновь собрали и доставили гуманитарную помощь мирным жителям и защитникам Донбасса в рамках патриотической акции "Своих не бросаем", сообщает пресс-служба ведомства.

Для жителей Луганской и Донецкой народных республик и их защитников собрали продукты питания, средства личной гигиены, воду и одежду.

Детям из социального центра гости из далекой Сибири лично подарили игрушки, сладости и спортивные принадлежности.

Кроме того, ветераны посетили места временной дислокации сводных отрядов спецподразделений Росгвардии, где передали бойцам посылки и теплые приветы от земляков и сослуживцев с пожеланиями скорейшего возвращения домой.

Добавим, что в акции приняли участие представители совета ветеранов спецназа и разведки, ассоциации ветеранов боевых действий Ямало-Ненецкого автономного округа и благотворительной организации "Вежливая Русь".