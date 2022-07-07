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В Тюменской области потребкооперативы закупают у населения молоко, мясо, овощи

Экономика, 18:15 07 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 90 % от общего объема молока закупают у жителей Тюменской области потребительские кооперативы. Они охватывают 72 % территорий, сообщает региональный департамент АПК.

За 2021 год кооперативы региона заготовили 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тыс. тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов. Услуг оказано на 43 млн рублей. Выручка кооперативов за год - 1 млрд 527,2 млн рублей.

В 2021 году из средств областного и федерального бюджетов на субсидирование затрат кооперативов выделено 194,9 млн рублей.

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# заготовительная кампания , кооперативы , молоко , мясо

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