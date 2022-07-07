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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника ИГ* в Нягани

Происшествия, 15:00 07 июля 2022

РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность гражданина России, осуществлявшего пропаганду деятельности запрещенной террористической организации в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе регионального управлением ФСБ России по Тюменской области, мужчина демонстрировал лицам, проживающим на территории Нягани материалы, содержащие пропаганду деятельности запрещенной террористической организации ИГ*.

"По версии следствия, в период с февраля по май 2021 года, вышеуказанный гражданин, преследуя цель на формирование у жителей Нягани идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности распространял и пропагандировал идеологию терроризма, путем воспроизведения видеороликов, содержащих сцены казней, а также демонстрации атрибутов и символики запрещенной террористической организации "Исламское государство*", - отмечается в сообщении.

Следственное управление Следственного комитета России по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области ﻿

В Российской Федерации экстремистская деятельность запрещена, а соблюдение этого запрета находится под строгим контролем, напомнил юрист региональной Ассоциации юристов России.

"Экстремизм, и его крайняя форма – терроризм, – являются одной из самых опасных общественно-политических проблем. Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, это задача и представителей гражданского общества: общественных и религиозных объединений, отдельных граждан", - подчеркнул эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Видео РУФСБ России по Тюменской области.

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# Нягань , РУФСБ России по Тюменской области

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