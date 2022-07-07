Руководители фракций Тюменской гордумы рассказали о работе в первом полугодии

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 16 тыс. жителей получили помощь за время работы волонтерского центра Тюменской городской думы. Об основных итогах работы в первом полугодии 2022 года рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Тюменской городской думе Дмитрий Осипов.

"Негативный внешний фон требует от нас мобилизованности и умения быстро реагировать на новые задачи, и члены фракции "Единая Россия" должны быть готовыми их решать как представители партии большинства", - отметил Дмитрий Осипов.

Он напомнил также, что поступательно реализуются все планы, закрепленные в бюджете Тюмени, а задачи, сформулированные горожанами и отраженные в различных программах, решаются.

"Огромное спасибо депутатам за помощь нашим землякам, которые оказались в тяжелейшей ситуации на Донбассе: собраны миллионы рублей в рамках волонтерского центра, совместно с региональным отделением партии девять фур ушли в Ростовскую область", - добавил Дмитрий Осипов.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С приходом нового энергичного депутата Александра Яковенко, фракция ЛДПР в Тюменской городской думе стала больше общаться с молодежью, появились новые идеи. Об этом рассказал ее руководитель Дмитрий Елагин.

"Заседания фракции традиционно открыты для всех: на них присутствуют городские координаторы, партактив, представители общественных организаций, городские чиновники. Это помогает оперативнее реагировать на вопросы, волнующие жителей", - напомнил он.

С начала 2022 года в адрес депутатов фракции поступило более 150 обращений жителей, а конструктивный диалог с администрацией Тюмени позволяет положительно решать большинство наказов горожан.

"Депутаты всегда в контакте с избирателями и оказывают помощь людям, включая жителей Донбасса, активно участвуют в объездах городских территорий, в заседаниях круглых столов и рабочих групп, а также сами являются организаторами общественно значимых городских мероприятий", - сообщил Дмитрий Елагин.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тематика обращений граждан к депутатам партии КПРФ в Тюменской городской думе стандартная: это материальная помощь, улучшение жилищных условий, благоустройство дворовых территорий.

По словам руководителя фракции Сергея Пыхалова, депутаты, несмотря на загруженность, стараются трудиться в прежнем темпе, все замечания и предложения остаются удовлетворены.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев уверен, что оценку работе депутатов должны давать жители Тюмени. За полгода поступило более 100 обращений, связанных с ЖКХ, благоустройством дворовых территорий.

"Мы старались трудиться во благо развития города и будем продолжать это делать. Время непростое, но мы стараемся решать проблемы жителей. Благодаря совместной работе администрации, управ и депутатского корпуса у нас это получается", - подвел итог деятельности Владимир Гороховцев.

Николай Ступников