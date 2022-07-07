На месте снесенного ТЦ "Европа" в Тюмени построят магистраль

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Магистраль будет построена на месте снесенного в 2021 году торгового центра "Европа" на ул. Чаплина в Тюмени.

Новый объект на транспортной схеме появится, согласно генплану города, через 13 лет, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в управе Калининского административного округа.

"Строительство магистральной улицы общегородского значения будет планироваться на 2035 год. Окончательные сроки реализации будут определены исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства города Тюмени на соответствующий финансовый год", - уточнили в управе.

Оксана Корнеенкова