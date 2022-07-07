  • 7 июля 20227.07.2022четверг
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На месте снесенного ТЦ "Европа" в Тюмени построят магистраль

Экономика, 14:36 07 июля 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Магистраль будет построена на месте снесенного в 2021 году торгового центра "Европа" на ул. Чаплина в Тюмени.

Новый объект на транспортной схеме появится, согласно генплану города, через 13 лет, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в управе Калининского административного округа.

"Строительство магистральной улицы общегородского значения будет планироваться на 2035 год. Окончательные сроки реализации будут определены исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства города Тюмени на соответствующий финансовый год", - уточнили в управе.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# генплан , дороги , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 07.07.2022В России расширили налоговые льготы для IТ-компаний
14:36 07.07.2022На месте снесенного ТЦ "Европа" в Тюмени построят магистраль
13:19 07.07.2022В Тюменской области выделят 9,5 миллионов рублей на гранты молодым предпринимателям
11:29 07.07.2022Сбер заключил ряд соглашений на международной выставке "Иннопром-2022"