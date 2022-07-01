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Работников и ветеранов почтовой связи Тюменской области поздравил с праздником Александр Моор

Губернатор, 09:05 10 июля 2022

Почта России | Фото: Почта России

Работников и ветеранов почтовой связи Тюменской области поздравил с профессиональным праздником губернатор Александр Моор.

Как отметил глава региона, Почта России в последние годы проходит интенсивный процесс модернизации, обновляется инфраструктура, автопарк, выстраивается современная логистика, но главное - активно внедряются цифровые технологии. Для граждан и предприятий создаются удобные сервисы, действует мобильное приложение, предоставляются банковские и финансовые услуги. Сохраняя свое изначальное предназначение – обеспечивать почтовую связь, компания трансформируется в мультифункциональную систему.

В сложный период пандемии сотрудники тюменской почты продолжали надежно выполнять свои важнейшие функции по доставке корреспонденции, посылок, пенсий и других социальных выплат, предоставлять возможности для оплаты услуг.

"Только за прошедший год отделения Почты России в Тюменской области обработали свыше двух миллионов отправлений. Особенно важна и востребована ваша работа в сельской местности и в труднодоступных территориях. Благодарю вас за труд и верность выбранному делу. Желаю здоровья, благополучия, дальнейшего совершенствования и успешной деятельности на благо региона и всех его жителей" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Почта России

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