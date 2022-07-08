ВТБ в Тюмени увеличил выдачи кредитов наличными на 40%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Клиенты ВТБ в Тюменской области за июнь оформили потребительские кредиты на общую сумму 960 млн рублей. По сравнению с маем спрос заемщиков вырос более чем на 40%.

За прошлый месяц тюменцы получили в ВТБ 1 тыс. 856 нецелевых кредитов. Средний чек сделки таким образом составляет около 517 тыс. рублей. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей. Банк выдает средства на любые цели сроком до семи лет. Подать заявку клиенты могут в ВТБ Онлайн, на сайте или в офисе банка. За онлайн-оформление заявки на кредит предусмотрен дополнительный дисконт от банка — 0,4 п.п.

С 1 июля ВТБ улучшил условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки был снижен на 1 п.п. и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. За последний квартал это четвертое улучшение условий по кредитам ВТБ.

"Стабилизация экономической ситуации и существенное снижение ключевой ставки позволяют улучшать условия потребительского кредитования. Изменения, которые внедрил наш банк с июля, продолжают этот тренд и помогают заемщикам вернуться к ранее отложенным планам. В первые дни месяца мы уже фиксируем рост спроса на кредиты наличными – среднедневное число заявок, которые подают клиенты в нашем регионе по новым условиям, выросло примерно на 10% по сравнению с показателями июня", — сказал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Эксперт также отметил, что на фоне роста спроса на кредиты наличными важно не допускать увеличения темпов закредитованности населения. Поэтому одновременно с ростом объемов ВТБ уделяет повышенное внимание платежеспособности клиентов и соблюдению баланса в соотношении их доходов к кредитным обязательствам. Кроме того, для заемщиков, которые попали в непростую финансовую ситуацию, ВТБ по-прежнему предлагает дополнительные меры поддержки — государственные кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ и собственные программы реструктуризации.