Два года условно получил за кражу 14 тысяч рублей с карты знакомой житель Заводоуковска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два года условно получил за кражу 14 тыс. рублей с карты знакомой житель Заводоуковска. Также по решению Заводоуковского районного суда ему все же придется вернуть украденные деньги, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ходе расследования установлены обстоятельства кражи. Деньги мужчина похитил, воспользовавшихся тем, что хозяйка банковской карты отправила его в магазин пополнить запасы спиртного для продолжения застолья. Позже, находясь дома, мужчина увидел карту, которую не отдал владелице. Решил вернуть, но по пути снял с нее деньги в ближайшем банкомате.

Однако потерпевшая пояснила, что не давала ему свою банковскую карту. И вообще в магазин в тот день поручила сходить другому гостю.

Впрочем, обвиняемый не стал пользоваться этой версией развития событий и на судебном заседании признал свою вину, раскаялся в содеянном. Но деньги не вернул. Их теперь взыщут по решению суда.