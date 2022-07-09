Дачник в Тобольске укатил мусорный контейнер на свой участок

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Дачника, подозреваемого в краже мусорного контейнера задержан в СНТ "Виктория – 2"в Тобольске. Ущерб составил 11 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает межведомственный отдел МВД России "Тобольский".

Сотрудники полиции установили, что кражу совершил 58-летний мужчина. Подозреваемый рассказал оперативникам, что увидел, как рабочие привезли новые контейнеры и, не закрепив, уехали. Дачник перекатил один бак к себе на дачу.

Тоболяк вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.