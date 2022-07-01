Александр Моор поздравил специалистов УГМК-Сталь с профессиональным праздником

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области металлургия представлена современным предприятием УГМК-Сталь. В этом году исполняется девять лет с момента выпуска на нем первой продукции. Благодаря труду тюменских металлургов ежегодно в регионе отмечается рост индекса промышленного производства в этой сфере.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Алекснадр Моор, поздравляя металлургов с профессиональным праздником.

По его словам, коллектив завода постоянно совершенствует свою работу, укрепляет позиции предприятия на рынке, предлагая потребителям новые марки металлопроката, расширяя географию поставок. Устремленность в будущее проявляется и в реализации образовательных инициатив, проектов и конкурсов для юных тюменцев. Многие из ребят уже сегодня связывают свой дальнейший путь в профессии с металлургией.

"Уверен, впереди у специалистов УГМК-Сталь немало новых достижений и свершений. Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов в работе!" - сказал Александр Моор.